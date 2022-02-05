Эрдоган с женой заболели «Омикроном» после визита в Украину
У президента Турции были незначительные симптомы и теперь он продолжит работу из дома.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместе с женой Эмине получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом Эрдоган сообщил в микроблоге Twitter.
Президент Турции отметил, что вместе с женой получил положительный тест после легких симптомов. По его словам, у них незначительное заболевание штаммом коронавируса «Омикрон».
«Мы продолжим нашу работу из дома. Мы рассчитываем на ваши молитвы», — заявил Эрдоган.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Эрдоган с супругой с официальным визитом посетили Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В тот же день стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел COVID-19. // УНИАНTweet