У Києві спостерігається погіршення якості повітря

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Найбільше забруднене повітря наразі в Дніпровському районі столиці

Станом на ранок 17 липня на лівому березі Києва спостерігається погіршення якості повітря. Про це свідчать дані сайту World’s Air Pollution.

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