У Києві спостерігається погіршення якості повітря

Найбільше забруднене повітря наразі в Дніпровському районі столиці. Стан повітря шкідливий для чутливих груп людей.

Напередодні, 16 липня, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Станом на 16:00, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був високим. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

обмежити перебування на вулиці;

відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Нагадаємо, з 16 по 18 липня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Як зазначила пресслужба, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Як повідомлялося, останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Разом із тим посилилася екстремальність ураганів, а на Європу і більшу частину регіонів по всій земній кулі незабаром впадуть небачені раніше хвилі спеки. Але навіть це, схоже, ще не все. // Главком