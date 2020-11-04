«Евробляхеры» заблокировали движение в центре Киев. Двое из уже них задержаны

«Активисты» перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной.

Владельцы автомобилей на европейских номерах заблокировали движение в правительственном квартале столицы.

Полиция Киева сообщает, что активисты перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной. Двое из них задержаны.

«Правоохранители призвали участников акции прекратить правонарушение, во время которого один из водителей совершил маневр, пытаясь объехать кордон полицейских, и выехал на тротуар. За совершение противоправных действий правоохранители задержали водителя и пассажира автомобиля», — сказано в сообщении.

Правонарушителей доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и выяснения обстоятельств инцидента. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская сообщила, что блокировщики не пропустили даже «скорую».

«Центр взяли в заложники бляхеры. Те, кто гадят на голову другим людям, не заслуживают поддержки или даже лояльности. Гадят целый день в Мариинском парке, газуют невероятно вонючими отходами дохлого машинолома, бухают водку у каждой второй машины. При мне не пропускали скорую, потому что она им показалась странной, и, наверное, по их мнению, вывозит депутатов из парламента. На вопрос, взяли ли они нас в заложники, потому что весь центр стоит и я не могу с ребенком, у которого болит живот, выехать с работы, они ответили, что да», — написала она в фейсбуке.

В полиции напоминают, что за блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет.

Полиция Киева в очередной раз призывает организаторов и участников акции соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Напомним, вчера владельцы «евроблях» в очередной раз собрались на протест под Радой. Они требуют принятия законопроекта №3704 о доступном растаможивании автомобилей на еврономерах.

В ноябре 2018 года Верховная Рада внесла в Таможенный кодекс изменения, касающиеся ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «транзит», которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней — 8500 гривен, 20-30 дней — 85 тысяч гривен, более 30 дней — 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «временного ввоза». Ранее они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

В декабре 2019-го Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.

30 октября электронная петиция к президенту с требованием выполнить обещание решить вопрос доступного растаможивания и пребывания на территории Украины автомобилей европейской регистрации набрала необходимые 25 тысяч подписей. // LB.ua