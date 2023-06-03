Увага розшук! Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього жителя Коломийського району (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 14-річного хлопця,який 1 червня близько 20:00 години вийшов з дому та по даний час його місце перебування невідоме.

Зниклий: Гребінник Віктор Вікторович, 2009 року народження, житель села Турка, Коломийського району.

Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, середньої тілобудови, темне коротке волосся.

Одягнений: світлі шорти та синю кофту. Має із собою велосипед синього кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Віктора Гребінника або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини