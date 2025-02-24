ФБР, Держдепартамент і Пентагон наказали ігнорувати листи якогось Маска щодо ефективності

Ключові американські відомства в адміністрації Трампа наказали співробітникам не відповідати на електронний лист від Департаменту ефективності уряду США (DOGE), очолюваного Ілоном Маском, із запитанням, чого вони досягли за минулий тиждень.

Джерело: ВВС.

Як зазначається, серед відомств були ФБР, Державний департамент і Пентагон. Інші керівники відомств також порадили утриматися від відповіді, а деякі сказали працівникам чекати подальших вказівок, перш ніж відповідати.

Напередодні Маск заявив, що відсутність відповіді до опівночі понеділка буде розцінена як звільнення працівника.

Повідомлення, надіслане мільйонам федеральних службовців у суботу ввечері, з’явилося після того, як Маск опублікував на своїй соціальній платформі X допис про те, що урядовці “незабаром отримають електронного листа з проханням зрозуміти, що вони зробили минулого тижня”.

У копії електронного листа, яку отримало видання, співробітників попросили відповісти, пояснивши свої досягнення за минулий тиждень у п’яти пунктах, не розголошуючи при цьому секретну інформацію. // Букви