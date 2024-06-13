Фігурант історії зі «зливами» НАБУ Голик виїхав із України – ЗМІ

За інформацією джерел ZN.UA у Державній прикордонній службі України консультант офісу президента та власник скандального телефону зі “зливами” НАБУ Юрій Голік залишив територію України.

“Голик виїхав через систему “Шлях” з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії”, – стверджує співрозмовник.

Джерела в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ «Будінвест інжиніринг» тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн.) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

«НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи “Шлях” у бюро немає», — уточнило джерело.

Про те, якісь додаткові докази могли знайти детективи під час обшуку Резніченка і чому цей факт вплинув на рішення Голика втекти з України, поки що інформації немає. Очевидно одне: фігурант топ-розслідування про корупцію у вищих ешелонах влади, що спричинило глобальну кризу в НАБУ, вже не в Україні. І це точно не “плюс” у скарбничку розслідування справи та тих, хто допустив.