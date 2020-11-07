В Украине на утро 7 ноября зафиксирован уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)”, — сообщил Степанов.

Также за последние сутки:

— госпитализированы — 1470 человек;

— летальных случаев — 187;

— выздоровели — 8685 человек;

— осуществлено тестирований за сутки — 82 327 (в т.ч. методом ПЦР — 51 258, методом ИФА — 31 069).

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело — 450 934 человека;

◾ выздоровели — 204 229 человек;

◾ летальных случаев — 8 312;

◾проведено ПЦР-тестов — 3 572 433.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 43229 случаев;

Винницкая область — 12 216 случаев;

Волынская область — 15 795 случаев;

Днепропетровская область — 17 446 случаев;

Донецкая область — 13 546 случаев;

Житомирская область — 17 791 случай;

Закарпатская область — 16 670 случаев;

Запорожская область — 12 734 случая;

Ивано-Франковская область — 23 561 случай;

Киевская область — 19274 случаи;

Кировоградская область — 3018 случаев;

Луганская область — 4345 случаев;

Львовская область — 32 982 случая;

Николаевская область — 9949 случаев;

Одесская область — 27894 случаи;

Полтавская область — 11 699 случаев;

Ровенская область — 21 403 случая;

Сумская область — 14 103 случая;

Тернопольская область — 21 907 случаев;

Харьковская область — 42 139 случаев;

Херсонская область — 5249 случаев;

Хмельницкая область — 19 017 случаев;

Черкасская область — 10 461 случай;

Черновицкая область — 24 559 случаев;

Черниговская область — 9947 случаев.

“Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют”, — добавил он.