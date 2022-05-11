«Газпром» перекрив газ з РФ через «Сохранівку», залишивши жителів Донбасу без газопостачання

Сьогодні зранку російський «Газпром» на території рф припинив транспортування газу з рф до точки з’єднання «Сохранівка», про неможливість транзиту через яку заявляла Україна, а жителів Донбасу залишили без українського газопостачання.

Про це повідомив гендиректор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, пише УНН.

«Сьогодні зранку Газпром на території рф припинив транспортування з рф до точки «Сохранівка». Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани магістрального газогону «Шебелінка — Новопсков», по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей», — зазначив Макогон у Facebook.

Голова ОГТСУ підкреслив, що влада рф несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій.

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Україна попередила про намір припинити транзит газу маршрутом через «Сохранівку» через військові дії.

В ОГТСУ заявили, що «через втручання окупаційних сил у технологічні процеси» експлуатувати компресорну станцію в Новопскові в Луганській області вже неможливо, тому, починаючи з 11 травня, газовий потік за маршрутом «Сохранівки» припиняється і перенаправляється через станцію в Суджі.

Водночас російський концерн «Газпром» заявляє, що подібне перемикання «технологічно неможливе». У «Нафтогазі» це спростовують.

Згідно з даними ОГТСУ, через «Сохранівку» до Європи надходить транзитом майже третина всього обсягу газу, що постачається з рф.

Тим часом обсяги російського газу, що постачається транзитом до Європи через територію України через ключовий пункт «Сохранівка», скоротилися до нуля, що, за повідомленнями, випливає з даних українського оператора ОГТСУ на середу, 11 травня.

«Газпром» заявив про скорочення обсягів подачі газу для прокачування українською газотранспортною системою. У середу, 11 травня, речник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив, що цього дня «Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України до Європи у меншому обсязі — а саме 72 мільйони кубометрів, повідомляє DW.

Аналогічні дані навів і ОГТСУ, прийнявши від «Газпрому» на середу заявку транспортувати своєю територією 72 мільйони кубометрів газу тільки через газовимірювальну станцію «Суджа». Ще на вівторок заявка «Газпрому» на транзит через українську ГТС становила 95,8 мільйона кубометрів, зазначає Reuters. Тоді російський газ прокачувався також і через газовимірювальну станцію «Сохранівка».

За повідомленнями, часткова зупинка транзиту російського газу через українську ГТС призвела до різкого стрибка цін на газ у Європі. Так, базові європейські ціни на газ піднялися на 6,8% на відкритті ринку, тоді як у Великій Британії — на 9%.