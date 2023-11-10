У Вінниці усю ніч палала масштабна пожежа (фото)
Вогонь охопив складські приміщення.
Ввечері 9 листопада у Вінниці зайнялася масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення, розташовані на вулиці Гонти – там зберігався ламінат.
Як повідомили в ДСНС, площа пожежі близько 1 тисячі кв.м.
“Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. Пожежа локалізована о 22:40”, – інформує ДСНС.
До ліквідації пожежі залучено 43 представники особового складу та 12 одиниць спецтехніки. Про причини займання поки не повідомляється.
В ГУ ДСНС Вінницької області станом на ранок повідомили, що гасіння пожежі тривало всю ніч.
“О 8:00 10 листопада, пожежу на вул. Гонти у Вінниці ліквідовано. Наразі підрозділи ДСНС проводять проливку та розбір конструкцій”, – мовиться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що причина виникнення загоряння та збитки встановлюються. // УНІАНTweet