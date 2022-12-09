У Росії вже друга велика пожежа за добу: горить завод з виробництва шин

Вранці 9 грудня загорівся шинний комбінат у російському Барнаулі.

Як пише пропагандистський ресурс ТАСС, пожежа сталася в одній з виробничих будівель на площі близько 1 000 кв. м.

Було ухвалено рішення про нарощування угруповання для гасіння. Над заводом піднявся густий темний дим.

Підприємство виробляє шини під відомим брендом Nortec.

Це вже друга велика пожежа в Росії за добу. Раніше стало відомо про пожежу в ТЦ “МегаХімки” у Підмосков’ї. // УНІАН