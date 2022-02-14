На Миколаївщині загинув водій на BMW, який «наздогнав» причеп вантажівки (фото)

13 лютого близько 10:30 на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік с. Курячі Лози сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW та КАМАЗу.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 23-річний водій BMW загинув на місці події. 38-річний керманич вантажівки не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (067) 518 66 21, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області