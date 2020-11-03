У Хмельницькому два хлопчика загинули від отруєння газом у квартирі (відео)

У квартирі в центрі Хмельницького через отруєння чадним газом не стало двох братів – 4 та 9 років.

Батько пригадує, що усій сім’ї у ту страшну ніч раптом стало зле. До цього у під’їзді три доби мешканці відчували запах газу.

За день до трагедії викликали ремонтників, адже у будинку стався витік газу — у квартирі поверхом нижче від житла родини, де загинули діти. Працівники, які приїхали на виклик, всіх заспокоїли: нічого страшного не сталося. Вони опломбували кран і поїхали.

Мешканці будинку звинувачують газовиків. Кажуть, що запах газу у будинку відчувають протягом трьох років. Мовляв, у будинку, якому майже 60 років, ніколи ретельно не перевіряли газові труби.

Сусіди бідкаються: це вже не перше отруєння газом. Нещодавно ледь не загинула ще одна сім’я. // Надзвичайні новини