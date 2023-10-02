На Одещині у штучній водоймі виявили тіла двох зниклих підлітків

Про те, що 13-річні хлопці з села Вигода вчора вдень пішли разом на прогулянку і не повернулися додому, спецслужбам сповістили рідні одного із них сьогодні вранці.

«Батьки власними силами сподівалися розшукати синів: мали надію, що ті десь поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Втім невдовзі одяг одного розшукуваного виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань. Після цього вони звернулися по допомогу до нас», – розповів начальник сектору ювенальної превенції Одеського районного управління поліції № 2 Олександр Маренченко.

Пошукову операцію поліцейські з рятувальниками відразу розгорнули саме там, і за кілька годин, на превеликий жаль, обох дітей знайшли без ознак життя. Їх водолази дістали із дна басейна. Попередньо, причина смерті хлопців – утоплення. В рамках провадження, розпочатого слідчими за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тіла дітей будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

«Втрата дітей – велике горе для батьків та рідних. Чи можна було запобігти цій трагедії, важко зараз сказати. Та хочу наголосити, закликати, достукатися до всіх – постійно тримайте зв’язок з дітьми, домовляйтеся з ними, де вони будуть проводити час, де їх шукати, якщо раптом пропаде з ними зв’язок. І якщо вони не повернулися вчасно додому, не зволікайте, а відразу дзвоніть у поліцію за номером «102», – закликав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Одещини