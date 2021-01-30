Чоловік, якого зупинили за порушення ПДР, дізнався, що він вже рік як помер (фото)

Це і сталося з Костянтином Джеджерою на Полтавщині.

За кермом його зупинили поліцейські, а при перевірці документів повідомили, що він вже рік як помер від пневмонії.

З’ясувалося, що в 2019 році в лікарню поступив його брат і назвав дані Костянтина. Зробив він так через те, що знаходився в карному розшуку і не хотів розкривати свою особистість. На ранок брат помер, ніхто розбиратися в справі не став. «Костянтина» поховали і навіть виготовили табличку. З нею він стоїть на фото, живий і неушкоджений. Тепер те, що він дійсно живий, доведеться доводити через суд. // Вартові еспресо