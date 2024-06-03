Глава Запорізької ОВА вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій

Іван Федоров: На сьогодні винесено сотні підозр щодо колабораційної діяльності. Але ж їх, колаборантів, – не сотні, а тисячі. Правоохоронна система не справляється

Сьогодні існує величезна несправедливість, а саме: колаборанти, які живуть на окупованих територіях, можуть легко користуватися двома паспортами, в тому числі паспортом громадянина України, і вільно подорожувати країнами ЄС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Голова Запорізької ОВА зауважив, шо зараз колаборанти можуть прийти до українського диппредставництва у будь-якій країні переоформити паспорт, наприклад.

«Ось це мене більше турбує. Слід думати, яким чином забрати в колаборантів можливості, скасувати дію паспортів тих громадян, хто не верифікував свої дані на підконтрольній Україні території», – пояснив Федоров.

Очільник Запорізької ОВА нагадав, що на сьогодні винесено сотні підозр щодо колабораційної діяльності і є десятки вироків щодо колаборантів, але колаборантів, – не сотні, їх тисячі.

«Правоохоронна система не справляється, вона обмежена. Є серед зрадників, колаборантів такі, хто і соціальну допомогу отримав в Європейському Союзі. Правоохоронці встановлюють такі факти, щоб у подальшому всі відповіли за скоєне з Батьківщиною» – додав Федоров.