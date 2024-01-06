Голлівудський актор разом із двома доньками загинув у авіатрощі (відео)

Трагедія сталася над Карибським морем 4 січня 2024 року. Разом із артистом на борту були його дві дочки віком 10 та 12 років, а також пілот-власник літака. Причина катастрофи наразі не встановлена.

Момент авіакатастрофи потрапив на відео і поширився в мережі. На кадрах видно, як літак падає практично вертикально, врізається у воду на великій швидкості і одразу йде на дно.