Голлівудський актор разом із двома доньками загинув у авіатрощі (відео)

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Перед загибеллю він лишив загадковий допис у соцмережі

Голлівудський актор Крістіан Олівер і дві його доньки загинули в авіакатастрофі. Про це пише The New York Times.

Місцеві рибалки та рятувальники кинулися на допомогу, однак нічого не змогли вдіяти. Берегова охорона підняла тіла із 20-метрової глибини.

Видання звернуло увагу, що незадовго до загибелі Олівер у своєму Instagram опублікував загадковий допис.

«Привіт звідкись із раю! До спільності та кохання… 2024 рік, ось ми й прийшли. Нехай править любов. Бажаю всім вам усього найкращого 2024 року», – написав актор у підписі до фото, знятого на пляжі під час заходу сонця.

Німецький актор Крістіан Олівер відомий, зокрема, ролями в серіалі «Кобра 11: дорожня поліція», а також у фільмах «Спіді Гонщик» та «Операція «Валькірія». Йому був 51 рік. // Главком

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