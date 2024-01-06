Голлівудський актор разом із двома доньками загинув у авіатрощі (відео)

Місцеві рибалки та рятувальники кинулися на допомогу, однак нічого не змогли вдіяти. Берегова охорона підняла тіла із 20-метрової глибини.
Видання звернуло увагу, що незадовго до загибелі Олівер у своєму Instagram опублікував загадковий допис.
«Привіт звідкись із раю! До спільності та кохання… 2024 рік, ось ми й прийшли. Нехай править любов. Бажаю всім вам усього найкращого 2024 року», – написав актор у підписі до фото, знятого на пляжі під час заходу сонця.
Німецький актор Крістіан Олівер відомий, зокрема, ролями в серіалі «Кобра 11: дорожня поліція», а також у фільмах «Спіді Гонщик» та «Операція «Валькірія». Йому був 51 рік. // Главком