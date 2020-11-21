В Києві легковик протаранив стовп. Дитину рятували випадкові свідки (фото)

Як повідомляє поліція — в авто знаходилась молода жінка з дворічною донькою.

Після зіткнення до понівеченого авто підбігли випадкові свідки пригоди та, побачивши маленьку дівчину на задньому сидінні без свідомості, почали робити реанімаційні заходи.

Невдовзі на місце пригоди прибули медики «швидкої» та госпіталізували обох постраждалих.

В поліції зазначають, що дитина, всупереч вимогам закону, була не в дитячому автокріслі. Також гума авто не відповідала сезону використання.

Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Вартові еспресо