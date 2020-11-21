В Києві легковик протаранив стовп. Дитину рятували випадкові свідки (фото)

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Як повідомляє поліція — в авто знаходилась молода жінка з дворічною донькою.

Після зіткнення до понівеченого авто підбігли випадкові свідки пригоди та, побачивши маленьку дівчину на задньому сидінні без свідомості, почали робити реанімаційні заходи.

Фото: Патрульна поліція Києва

Невдовзі на місце пригоди прибули медики «швидкої» та госпіталізували обох постраждалих.

В поліції зазначають, що дитина, всупереч вимогам закону, була не в дитячому автокріслі. Також гума авто не відповідала сезону використання.

Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Вартові еспресо

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