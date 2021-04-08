На Волині загинула 15-річна дівчинка – не впоралася з керуванням мотоциклом

У Ковельскому районі трапилася летальна ДТП, в якій загинула неповнолітня дівчина, а її молодша сестра травмувалася і перебуває в лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження

Як повідомили у пресслужбі поліції, автопригода трапилася учора близько 16-ої години по вулиці Шевченка у селищі Зоболоття. Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна жителька селища. Дівчина, ймовірно, не впоралась з керуванням та врізалась у паркан.

Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, її сестра, 13-річна пасажирка транспортного засобу – отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

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