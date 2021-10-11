Столичні поліцейські виявили у занедбаному приміщенні 4-місячну дівчинку та влаштували її до медичного закладу

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Ювенальні інспектори запропонували матері дитини тимчасовий притулок для подальшого пошуку іншого житла, але вона категорично відмовилася. У результаті правоохоронці разом зі співробітниками служби у справах дітей і сім’ї помістили дівчинку до закладу охорони здоров’я.

До поліції Києва зателефонувала мешканка Голосіївського району та повідомила, що на вулиці Академіка Заболотного під час прогулянки з собакою помітила у занедбаній споруді візочок із дитиною, а також двох невідомих чоловіків та жінку напідпитку. Оперативний черговий негайно зорієнтував на виклик наряд патрульної поліції та ювенальних поліцейських.

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За словами інспектора ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лілії Кордяк, правоохоронці виявили у помешканні жінку у стані алкогольного сп’яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візочок із маленькою дитиною:«Приміщення, де оселилася мати з малечею, не можна назвати місцем проживання. Ми пропонували жінці тимчасовий притулок із належними умовами, аби вона могла знайти собі житло чи повернутися до родичів в Одеську область, але жінка категорично відмовилась. Тож ми невідкладно викликали «швидку» і повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім’ї, аби вилучити дівчинку, оглянути її та помістити до лікарні».

Зараз дитина перебуває у закладі охорони здоров’я. Зі слів лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

«Аби забрати 4-місячну дитину, мати повинна покращити умови проживання. Якщо цього не відбудеться, служба у справах дітей та сім’ї прийматиме відповідне до закону рішення», — додала капітан поліції Лілія Кордяк.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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