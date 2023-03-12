Держприкордонслужба відповіла на скарги переляканих білоруських прикордонників на «манекена Валеру»

Білоруські прикордонники поскаржилися на “манекен Валеру”, повішеного “у формі російської армії”. Держприкордонслужба України відреагувала.

У сюжеті пропагандистського державного телеканалу Білорусі «ОНТ» прикордонник застави «Глушковичі», що в Лельчицькому районі Гомельської області на кордоні з Житомирською областю, скаржиться на українських колег.

«Це все робиться з метою якогось залякування, з метою психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – сказав офіційний представник мозирського прикордонного загону Сергій Павлов.

Держприкордонслужба України відреагувала на повідомлення від білоруських військових, які занепокоїлися через манекен.

«Ми не лякаємо, ми натякаємо…», – зазначили в Держприкордонслужбі.

УНН