В Україні за минулу добу зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання COVID-19
За добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 832 особи;
- летальних випадків – 138;
- одужало – 4 279 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 645 124 особи;
- одужало – 3 428 212 осіб;
- летальних випадків – 94 838;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.
За добу проти COVID-19 вакциновано 28 258 людей. Першу дозу отримали 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення. // БуквиTweet