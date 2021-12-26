В Україні за минулу добу зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання COVID-19

За добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 832 особи;

летальних випадків – 138;

одужало – 4 279 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 645 124 особи;

одужало – 3 428 212 осіб;

летальних випадків – 94 838;

проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

За добу проти COVID-19 вакциновано 28 258 людей. Першу дозу отримали 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення. // Букви