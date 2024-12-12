«Інвалідність на голову, так?»: на Дніпропетровщині поліціянти заламали руки ветерану під час затримання

У місті Самар, що на Дніпропетровщині, поліціянти заламали руки ветерану війни з позивним Ямаха та затримали його. Він має інвалідність. Поліція вже перевіряє дії правоохоронців.

Про це боєць розповів на неофіційному Telegram-каналі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

У мережі поширили відео, на якому Ямаха розмовляє з поліціянтами. Під час перевірки документів на автівку ветеран вимагав у них показати й свої посвідчення, а втім, ті проігнорували.

За словами ветерана, йому погрожували застосувати фізичну силу. Він зауважив, що має І групу інвалідності підгрупи Б. На це поліціянт сказав: «А яка у вас інвалідність? На голову, так?»

Ветеран обурився, відповівши лайкою. Уже після того правоохоронці поклали його на асфальт та заламали руки. На крики, пояснення, що в руці пластина, та прохання дозволити встати, а вже потім надіти наручники поліціянти не відреагували.

Як пояснив сам військовий, його затримали «за вимогу надати до ознайомлення документи працівників поліції». Водночас поліціянти стверджують, що затримали Ямаху за дрібне хуліганство. «Тобто лайку щодо правопорушень та знущань з боку поліціянтів», — заявив військовий.

Він додав, що правопорушень на автівці не здійснював, це підтверджує і відсутність постанови чи доказів.

«На моє неодноразове зауваження, що я [маю інвалідність], [поліціянт] сказав, що я “інвалід на голову”, навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні й донині лікуюсь вже більше ніж півтора року. Хочу добитися правосуддя та показати народу, з чим зіткнувся я, повернувшись з війни!» — наголосив Ямаха.

Тим часом на тому самому ресурсі 25 бригади поширили фото наслідків поранення ветерана.

Після інциденту поліція Дніпропетровської області повідомила, що після затримання ветерана керівництво розпочало службову перевірку, аби встановити правомірність дій наряду поліції.

Нині зʼясовуються усі обставини. // hromadske