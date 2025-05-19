Іспанський мовник звинуватив Україну та Ізраїль в махінаціях на «Євробаченні»

В Іспанії вважають, що країни нібито нечесно набрали велику кількість балів від глядачів.

Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”.

Про це заявив іспанський мовник, передає verTele. У країні вважають, що Ізраїль та Україна нібито нечесно набрали високі бали під час глядацького голосування. Мовник Іспанії переконаний, що на результат Ziferblat та Юваль Рафаель у гранд-фіналі вплинуло те, що країни перебувають в стані війни. До слова, Ізраїль на “Євробаченні-2025” отримав 60 балів від суддів та 297 від глядачів, виборовши “срібло”. Україні від професійного журі дісталися такі ж оцінки. Тим часом глядачі віддали Ziferblat 158 балів, після чого гурт опинився в топ-10.

Іспанія вже навіть звернулася до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням перевірити доцільність телеголосування. Мовляв, коли країну підтримують не через номер, то “Євробачення” втрачає культурну мету. Окрім того, Іспанія вимагає оприлюднити результати голосування іспанців.

“RTVE пропонує розпочати дебати щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є поточний спосіб його проведення найкращим. Мовник вважає, що на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що музичні змагання втрачають свою культурну сутність”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цьогоріч український представник на “Євробаченні” виборов 9-те місце. // ТСН