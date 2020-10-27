Из-за отравления угарным газом в Хмельницком погибли двое малолетних братьев

В Хмельницком полицейские расследуют обстоятельства смертельного отравления угарным газом двух малолетних братьев.

Четырехлетний мальчик умер дома, старший, девятилетний — через два дня в реанимационном отделении Хмельницкой городской детской больницы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сектора коммуникации полиции Хмельницкой области.

«В воскресенье, 25 октября, около 11:00 часов, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Каменецкой умер 4-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Указано, что в тот же день в больницу с жалобами на головную боль и тошноту госпитализировали 9-летнего брата умершего и 32-летнюю мать мальчиков.

«Двое суток врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли — ночью 27 октября с Хмельницкой городской детской больницы поступило сообщение о том, что мальчик умер», — добавили в полиции.

По предварительным данным судмедэкспертов, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители работают над установлением причин, которые могли привести к накоплению в квартире угарного газа и смерти детей. В частности, соответствующие специалисты исследуют вентиляционные шахты, дымовые каналы дома и газовое оборудование в доме семьи.