Кількість постраждалих від вибуху в Чернігові зросла до 15 людей

Найбільш поранена дитина залишається в тяжкому стані в реанімації.

Кількість постраждалих від вибуху боєприпасу на виставці у Чернігові, що сталося 3 вересня, зросла до 15 осіб.

Про це повідомив начальник Чернігівської військової адміністрації В‘ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону.

За його інформацією, постраждали 8 дітей та 7 дорослих.

Як уточнила в.о генерального директора Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва, до медзакладу після вибуху звернулося 8 дітей, двоє з них госпіталізовані, 6 – обстежені, надана необхідна медична допомога і їх відпустили додому.

У двох з них були неважко травми (садна і забій м‘яких тканин), у двох – неважка баро-акустична травма, і ще у двох – постстресовий стан.

Хлопчик 7 років, госпіталізований в травматологічне відділення із травмою руки. У найбільш тяжкому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик.

“Його госпіталізували й одразу стали готувати до операції. Власне операція тривала понад 6 годин за участю дитячих хірургів і травматологів, щелепнолицьових і судинних хірургів, офтальмолога.Зроблено все можливе для збереження життя, в першу чергу, та обличчя дитини”, – зазначила Лебедєва.

Стан дитини залишається стабільно важким. Мають місце ознаки черепно-мозкової травми. Хлопчик перебуває у медикаментозному сні.

Проведено консиліум фахівців, ймовірно, дитина продовжить лікування в столичній клініці “Охматдит”, але поки його транспортувати не можна.

Як повідомлялося, 3 вересня у Чернігові під час виставки боєприпасів на благодійному ярмарку стався вибух. Розпочато розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

У прес-службі Чернігівської міської ради заявили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала, а також не отримувала повідомлень про його проведення.

Керівництво міста, області та держави у своїх зверненнях наголосили на необхідності притягнення винних до відповідальності. // УНІАН