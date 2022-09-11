У потрійній автотрощі на Черкащині загинули двоє водіїв (фото)

Дві вантажівки та легковик зіштовхнулись на Кам‘янщині. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження.

ДТП сталася сьогодні, близько 09:15 ранку на 227 км траси Н-01 зі сполученням ”Київ – Знам’янка”. Неподалік села Ребедайлівка зіштовхнулися дві вантажівки та легковик.

Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai виконував обгін вантажного автомобіля MAN та здійснив зіткнення із вантажівкою Scania, під керуванням 23-річного водія.

Після чого сталося ще зіткнення з автомобілем MAN. Одна вантажівка та легковий автомобіль опинилися в кюветі.

Внаслідок ДТП 34-річний водій вантажівки MAN та 38-річний кермувальник автомобіля Hyundai отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні.

Наразі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Черкаської області