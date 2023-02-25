Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч

Лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинули понад 44 тисячі осіб.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого 2023 року, знову зросла. Число загиблих перевищило 50 тисяч.

“Згідно з останніми даними обох країн, кількість загиблих у результаті землетрусів, які сталися у Туреччині та Сирії на початку цього місяця, перевищила 50 тис. осіб”, – повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що за даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій країни (AFAD), лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинули 44 тис. 218 осіб.

У Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5 тис. 914 осіб. // УНІАН