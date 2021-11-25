На Броварщині неповнолітній розбив батькове авто і ледь не загинув

Ввечері 24 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Княжичі на перехресті вулиць Київська-Марії Лагунової неповнолітній водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль «Chevrolet Nubira» в’їхав у дерево, а потім зіткнувся з електроопорою.

На місці події працювали працівники реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, 16-річний хлопець взяв без дозволу батьків авто «Chevrolet Nubira» і з товаришем поїхав кататися. Хлопчина мріяв отримати водійське посвідчення і був переконаний, що вміє керувати транспортним засобом. Під час руху він не обрав безпечну швидкісь, не впорався з керуванням та здійснив ДТП.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

На неповнолітнього водія правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Шановні батьки, закликаємо вас бути відповідальними та не допускати подібних ситуацій. Контролюйте перебування власних дітей, особливо у вечірню та нічну пору доби!

Поліція Київської області