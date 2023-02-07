Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 4800 людей. Розшукано 6 українців, які не виходили на зв’язок

Згідно з останніми підрахунками, кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 4800 людей.

Про це інформує УНН.

За даними Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), у Туреччині кількість людей, які загинули внаслідок землетрусів, зросла до 3381 людини.

Представник AFAD Орхан Татар повідомив, що ще 20 426 осіб отримали поранення. З його слів, зафіксовано уже 285 афтершоків, обрушилися 5 775 будівель.

Згідно з новими підрахунками, які наводить BBC News, загальна кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії досягла 4890 осіб.

Ця кількість, імовірно, буде продовжувати зростати.

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Українське посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок після землетрусу в Туреччині. Загальна кількість звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

«Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. У частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів», – написав Ніколенко.

Він зазначив, що консул підтримує із ними зв’язок.

«Загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв’язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила», – повідомив Ніколенко.