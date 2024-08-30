Командувач Повітряних сил заявив, що згодом Безугла – «основний ньюзмейкер ворожої пропаганди» – за свої дії «проситиме вибачення перед усім військом»

Повітряні сили не приховували інцидент з авіакатастрофою літака F-16. Вище керівництво одразу отримало доповідь про неї.

Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Як зазначив командувач Повітряних сил, отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин трагедії.

Олещук відповів народній обраниці Мар’яні Безуглій, яка заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати.

«Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде», – сказав він.

Зокрема, командувач Повітряних сил наголосив, що згодом Безугла за свої дії ще «проситиме вибачення перед усім військом».

«Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!» – каже він.

Крім того, Олещук заявив про те, що нардепка дискредитувала виробників американської зброї. «Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!» – додав командувач Повітряних сил.

Зазначимо, що раніше нардепка Мар’яна Безугла заявила про те, що нібито український F-16 «збила власна ППО». // Главком