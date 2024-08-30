Командувач Повітряних сил заявив, що згодом Безугла – «основний ньюзмейкер ворожої пропаганди» – за свої дії «проситиме вибачення перед усім військом»
Повітряні сили не приховували інцидент з авіакатастрофою літака F-16. Вище керівництво одразу отримало доповідь про неї.
Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Олещук відповів народній обраниці Мар’яні Безуглій, яка заявила, що інцидент з літаком хотіли приховати.
Зокрема, командувач Повітряних сил наголосив, що згодом Безугла за свої дії ще «проситиме вибачення перед усім військом».
«Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!» – каже він.
Крім того, Олещук заявив про те, що нардепка дискредитувала виробників американської зброї. «Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!» – додав командувач Повітряних сил.
Зазначимо, що раніше нардепка Мар’яна Безугла заявила про те, що нібито український F-16 «збила власна ППО». // Главком