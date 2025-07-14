Комісія з відбору директора БЕБ поверне документи Кабміну. Рішення не переглядатимуть

З таким рішенням погодились як українські члени комісії, так і «міжнародники».

Перегляд рішення комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки неможливий, заявила її голова Лаура Штефан під час засідання 14 липня. За її словами, зараз немає підстав для перегляду кандидатури на посаду директора БЕБ. Документи вирішили повернути уряду.

«На мою думку, комісія з проведення конкурсу вже виконала своє завдання, ми завершили нашу роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом. Ми затвердили порядок проведення конкурсу, оголосили про проведення конкурсу, дібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям. Ми провели різні тестування та практичні завдання. Найвищі українські колеги були особисто присутні під час проведення таких тестувань. Ми провели спеціальну перевірку кандидатів і всі отримали позитивний результат. Ми провели власну перевірку доброчесності та провели тривалі співбесіди з фіналістами. Наприкінці цього процесу ми обрали одного переможця конкурсу. Кандидатури були подані на розгляд Кабінету міністрів», – заявила Штефан.

Вона наголосила, що все це відбувалося відповідно до законодавства, у першу чергу до Закону «Про Бюро економічної безпеки». Лаура Штефан додала, що цей закон не передбачає можливість, аби комісія з відбору приймала якісь інші рішення на цьому моменті, тому вони не можуть повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.

«Коли ми приймали кінцеве рішення, згадували лист. Комісія мала можливість ознайомитися з інформацією, наданою СБУ. Сама інформація не зазначалася як загроза в межах конкурсу, але СБУ зазначила, що вони будуть продовжувати свою роботу для визначення таких ризиків. Інформація отримана від СБУ стосується не самих кандидатів, а родичів трьох кандидатів, які брали участь в наших кінцевих виписках», – нагадала голова комісії.

Що стосується переможця конкурсу Олександра Цивінського, то Штефан зазначила, що інформація про російський паспорт його батька була у публічному просторі від початку 2023 року. Саме тоді Цивінський брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Голова комісії додала, що переможець конкурсу на голову БЕБ понад 20 років працював на різноманітних посадах і має доступ до державної таємниці.

«І наостанок, дозвольте мені повторити, всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2022 року. Результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися. Хочу надати цю інформацію як контекст. Як я зазначала, я не бачу, щоб у комісії були якісь можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу. Ми прийняли наше рішення і ми подали нашу пропозицію на розгляд Кабінету міністрів України відповідно до чинного законодавства України. Так, на мою думку, комісія не може нічого більше зробити на цьому етапі», – додала Штефан.

Всі інші члени комісії, зокрема й українські делегати, підтримали позицію Лаури Штефан. Всі дійшли думки, що відповідні документи потрібно повернути Кабміну.

«Ми повернемо документи з коротким супровідним листом, який я підпишу», – додала голова комісії.

24 червня конкурсна комісія обрала директором БЕБ Олександра Цивінського, який зараз очолює підрозділ детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. За день до ухвалення рішення конкурсна комісія відібрала двох кандидатів – Олександра Цивінського та Руслана Даменцова. За них проголосували «міжнародники», проте не підтримали представники від України, чим заблокували їх обрання.

Однак 9 липня Кабінету міністрів надіслав конкурсній комісії рішення про відхилення кандидатури Цивінського та відмову призначати його головою БЕБ. Конкурсна комісія того ж дня відповіла на лист уряду.

Економічні аналітичні центри своєю чергою також вказали на неприпустимість непризначення директора БЕБ урядом. А у Верховній Раді зареєстрували постанову з вимогою до Кабміну негайно виконати закон і призначити керівника Бюро економічної безпеки. // Дзеркало тижня