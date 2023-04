Байден оголосив про участь у президентських виборах 2024 року

Очільник американської нації назвав перегони наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року.

Про це він повідомив у Твіттері.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

У відео, опублікованому вранці у вівторок, Байден назвав перегони наступного року боротьбою з республіканським екстремізмом, прямо стверджуючи, що йому потрібно більше часу, щоб повністю реалізувати свою обітницю відновити характер нації, пише CNN.

Відео стартувало із зображень штурму Капітолію 6 січня 2021 року та протесту активістів за права абортів біля Верховного суду США.

“Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще це робимо”, – сказав він.

“Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Більше або менше прав. Я знаю, яку хочу отримати відповідь, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватися. Ось чому я балотуюся на переобрання”, − сказав Байден у закадровому тексті.

Зазначимо, Байден офіційно заявив про участь у виборчих перегонах через чотири роки після того як він оголосив, що змагатиметься за головну посаду Сполучених Штатів на попередніх виборах у 2020 році.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватись на президентських виборах 2024 року торік у листопаді. // LB.ua