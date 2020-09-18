Боевики на Донбассе минируют жилые массивы,– отчет ОБСЕ

Проблема минного загрязнения фронтовых районов на Донбассе осенью 2020 года только усугубилась. Наблюдатели от ОБСЕ обнаружили, что российско-оккупационные войска не просто расширяют минные поля, но размещают боеприпасы в жилых массивах, подвергая опасности мирных жителей.

Как сообщает командование операции Объединенных сил, новые заминированные врагом участки были обнаружены при наблюдении с помощью беспилотника. На дороге возле оккупированной Саханки Донецкой области были установлены 14 противотанковых мин. Также было замечено, что заминирована трасса возле села Веселая Гора Луганской области. Восемь мин были установлены в ряд и еще двадцать — группами на разных полосах движения.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ обнаружили признаки применения боевиками тяжелой артиллерии. В оккупированном селе Веселое Донецкой области были замечены трубы от реактивных снарядов для системы «Град», а также хвостовые стабилизаторы 120-миллиметровых мин.

Напомним, ООН признала Донбасс самым заминированным районом в мире. На разминирование понадобится более десяти лет и миллиарды долларов. Также в ООН предупреждают, что многие минные поля не обозначены на картах, а потому заминированных участков может оказаться больше, чем выявленные на сегодня семь тысяч квадратных километров. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»