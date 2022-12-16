В результаті російської атаки Харків та Полтава залишилися без світла

Через масовану атаку на Україну в п’ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю виявилися знеструмленими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

“Харків знеструмлений, але працюють усі “Пункти Незламності”, де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет”, – написав він.

Окрім того, без електроенергії залишилася і Полтава.

“Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями”, – написав мер Полтави Олександр Мамай.