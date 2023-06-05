У двох ДТП на Вінниччині троє людей загинули та четверо травмувались (фото)

Дорожньо-транспортні пригоди стались 4 червня у Вінницькому та Хмільницькому районах області.

Близько 11 години на автодорозі сполучення Вінниця – Шпиків – Комаргород, неподалік села Онитківці, сталась аварія за участі автомобіля Renault. За попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля, мешканець м. Вінниця, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок автопригоди пасажирка легковика, 65-річна вінничанка, отримала травми несумісні з життям. Водій госпіталізований до лікарні.

Ще одна автопригода з тяжкими наслідками сталась у Хмільницькому районі на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський близько 20.00 години.

Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля Volkswagen виконуючи повороту ліворуч, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю BMW.

В результаті зіткнення пасажир автомобіля BMW, 71-річний киянин, загинув на місці події. Ще одна пасажирка цього автомобіля – 45-річна уродженка м. Києва, померла під час надання медичної допомоги.

Також до лікарні потрапили 48-річний водій та 23-річний пасажир BMW, а також 26-річна пасажирка Volkswagen.

Водій автомобіля Volkswagen затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Слідчі призначили ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини та обставини ДТП.

Водії освідуванні, вони тверезі.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактами автопригод слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, визначено покарання – позбавлення волі на строк до 8 років, а за ч. 3, цієї ж статті, – позбавлення волі на строк до 10 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області