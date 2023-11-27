На Чернігівщині вантажівка збила на смерть 17-річного хлопця

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на автошляху Кіпті—Глухів–Бачівськ, внаслідок якої загинув неповнолітній пішохід.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 20-ї години. На місце події прибули слідчо-оперативна група та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль «DAF», рухаючись від с. Вертіївка в напрямку с. Кіпті скоїв наїзд на 17-річного хлопця. Пішохід перетинав автодорогу у невстановленому місці зліва направо відносно руху автомобіля. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

Нині триває досудове розслідування.

Поліцейські звертаються до всіх, кому що-небудь відомо про обставини цієї події, з проханням телефонувати на лінію «102», або за номерами: (0462) 619-838 або 097-869-71-31.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області