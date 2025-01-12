На залізниці в Одеській області загинув 12-річний хлопець

Трагічна подія сталася вчора, 11 січня, близько 20-ї години на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

Поліцейські попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. На жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані.

Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Подільське районне управління поліції Одещини