Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Рені (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 9-ї години на під’їзді до села Великий Дальник.

Правоохоронці попередньо встановили, що 64-річний водій автомобіля «ЗАЗ Forza», рухаючись з села Маяки у напрямку міста Одеси, на повороті не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Reno Duster» під керуванням 37-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП водій автомобіля «ЗАЗ» загинув на місці. Керманич іномарки отримав незначні тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився, а його пасажир з переломом нижньої кінцівки та черепно-мозковою травмою був доставлений до міської клінічної лікарні.

У водія «Reno» відібрані біологічні зразки для встановлення наявності алкоголю в організмі.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та працівники територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Рух на даній ділянці не ускладнений.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, знижувати швидкість транспортного засобу перед поворотами, небезпечним ділянками дороги та бути дуже уважними за кермом аби уникнути неприємностей на дорозі.

Відділ комунікації поліції Одещини