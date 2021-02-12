На Львовщине парами бензина отравилась семья с двумя детьми

Запустив из-за отсутствия электроснабжения на фоне непогоды бензогенератор, во Львовской области отравились парами бензина четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Инцидент произошел около 00:50 12 февраля в селе Равское на одноименной улице.

«В виду отсутствия электроснабжения в частном доме был запущен бензогенератор, в результате чего парами бензина отравились 4 человека, в том числе 2 ребенка (2009 и в 2012 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в Рава-Русскую ЦРБ.