В Україні за минулу добу зафіксовано 9666 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 28 вересня, зафіксовано 9666 нових випадків COVID-19. Захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 855 осіб;
летальних випадків – 217;
одужало – 3 281 особа;
здійснено тестувань за добу – 92 829 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 10 973);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 724.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 411 622 особи;
- одужало – 2 251 352 особи;
- летальних випадків – 56 080;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 583 випадки;
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 214 випадків;
Дніпропетровська область – 787 випадків;
Донецька область – 699 випадків;
Житомирська область – 253 випадки;
Закарпатська область – 95 випадків;
Запорізька область – 592 випадки;
Івано-Франківська область – 234 випадки;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 51 випадок;
Луганська область – 525 випадків;
Львівська область – 458 випадків;
Миколаївська область – 222 випадки;
Одеська область – 662 випадки;
Полтавська область – 231 випадок;
Рівненська область – 405 випадків;
Сумська область – 368 випадків;
Тернопільська область – 201 випадок;
Харківська область – 976 випадків;
Херсонська область – 349 випадків;
Хмельницька область – 447 випадків;
Черкаська область – 297 випадків;
Чернівецька область – 421 випадок;
Чернігівська область – 71 випадок.