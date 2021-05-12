На Закарпатті загинули 8 млн. бджіл, яких перевозила «Укрпошта»

Вартість відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

На Закарпатті під час доставки «Укрпоштою» загинули 8 мільйонів бджіл.

Фото: facebook.com/vglagola

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, це сталося вчора, 11 травня.

«Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом надіслали Укрпоштою до замовників. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки», — написав Глагола у фейсбуці.

Бджолярі звернулися до поліції і збираються судитись із «Укрпоштою».

Вартість відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

«На сайті «Укрпошти» є спеціальні умови щодо пакування бджіл до відправки. Відправники переконують — вони дотримались цих вимог», — зазначив журналіст. // LB.ua

Like

Метки:

Читайте также: