Український боксер В’ячеслав Узелков помер у віці 45 років

Сьогодні, 9 листопада, пішов з життя відомий український боксер В’ячеслав Узелков, якому було 45 років.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

“Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління”, – заявили у Федерації боксу України.

Останні роки спортсмен мав проблеми зі здоров’ям. У 2012 році він переніс інсульт. В лютому цього року його госпіталізували, а у квітні він переніс операцію на серці.

У жовтні ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

Узелков був чемпіоном WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. // Букви