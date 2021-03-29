Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале — Bloomberg

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которое занимается морскими перевозками, передает УНН.

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна. “Это хорошая новость, — сказал Рабиа. — Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места”.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно заблокировало водную артерию для судоходства. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

В результате происшествия у входов в Суэцкий канал накопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.