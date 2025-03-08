Кремлівські посіпаки «відзначилися»: Великобританія заборонила імпорт м’яса та молокопродуктів з Угорщини та Словаччини через ящур

Заборону ввели через випадок ящуру на угорській фермі, яка знаходиться біля словацького кордону.

Велика Британія прийняла рішення про заборону імпорту м’яса та молочних продуктів з Угорщини та Словаччини після того, як у п’ятницю на кордоні між двома країнами було підтверджено випадок ящуру. Менше ніж два місяці назад спалаху цьоєї хвороби був у Німеччині.

Про це пише Politico.

Угорська влада виявила випадок цієї заразної хвороби на фермі великої рогатої худоби, де поголів’я складає 1400 особин, на кордоні зі Словаччиною. Це стало першим спалахом в країні за 50 років.

Заборона поширюється на велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших недомашніх жуйних тварин і свиней, таких як олені, і необроблена продукціяіз них, зокрема свіже м’ясо та молочні продукти.

Крім того, з неділі мандрівники більше не зможуть везти до Британії м’ясо, м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, а також субпродукти тваринного походження від свиней і жуйних тварин з Угорщини та Словаччини.

Як зазначив міністр сільського господарства Великої Британії Даніель Зейхнер, країна “без вагань” додасть додаткові країни до списку, якщо хвороба пошириться.

Велика Британія вже заборонила імпорт великої рогатої худоби, свиней і овець з Німеччини, включаючи м’ясні та молочні продукти, після виявлення ящуру в цій країні в січні. Британія також заборонила особам, які подорожують до Великобританії, імпорт цих продуктів. Незрозуміло, чи пов’язані випадки.

Зазначається, що спалах ящуру в 2001 році обійшовся Великобританії в 14,7 мільярда фунтів стерлінгів у сьогоднішніх цінах (17 близько 17 млрд доларів – ред). Тоді в країні постраждали понад 2000 ферм і було вбито понад 6 мільйонів тварин.

Ящур – це дуже заразна вірусна хвороба великої рогатої худоби, овець, свиней та інших парнокопитних тварин, симптомами якої є кульгавість і виразки, схожі на пухирі, на лапах, роті та язиці.

LB.ua