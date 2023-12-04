куди зникають люди? поліцейські розповіли про розшук безвісти зниклих людей на житомирщині

Від початку року до поліції Житомирщини надійшло 2634 заяви та повідомлень про зниклих людей. Понад півтисячі з них зникли за особливих обставин – через війну. Начальник відділу з розшуку безвісно зниклих громадян ГУ Нацполіції області Андрій Куліш розповів про алгоритм дій у разі зникнення близької людини.

Із зазначеної кількості осіб, понад 2,6 тисячі, скільки вдалося розшукати?

– Упродовж доби після отримання повідомлення нами було встановлено місце знаходження 1778 осіб. Відносно 856 заведені розшукові справи та оголошено їх у розшук, з цієї кількості місце знаходження 312 осіб вже встановлено. Також серед них є військовослужбовці, які захищали територіальну цілісність та суверенітет України.

Чи були за рік випадки, коли людина сама заявляла про те, що вже знайшлася?

– Ні, таких випадків не було. Однак були випадки, коли родичі зниклих (які звертались до поліції з приводу зникнення особи) телефонували до поліції та повідомляли про те, що людина вже знайшлася.

В який найкоротший термін вдавалося знайти людину і в який найдовший?

– Найкоротший – декілька годин, найдовший – є випадки, коли людей знаходять через років 10-15, при цьому органами поліції докладається максимум зусиль для встановлення місця знаходження зниклої особи.

Скільки взагалі років людину можуть вважати безвісти зниклою?

– До тих пір, поки не буде встановлено її місце знаходження. Відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» особа, зникла безвісти – це фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування.

Розкажіть про алгоритм дій пошуку людини. Раніше існував стереотип, що потрібно чекати 3 дні, а потім звертатися до поліції? Тож як і коли звертатися?

– Якщо з рідними чи близькими втрачено зв’язок, без різниці військовий чи цивільний, краще в найкоротший термін звернутися до найближчого органу поліції з заявою про зникнення. Чим швидше, після зникнення людини, звернутися до поліції, тим більше можна зібрати інформації про обставини зникнення, що дасть можливість встановити її місцеперебування.

Які дані людини, яку розшукують, потрібно надати до поліції?

По-перше – необхідно звернутись до найближчого органу поліції. При собі необхідно мати: документи, що посвідчують особу заявника, фотозображення зниклого. Також важливо надати поліції таку інформацію:

останнє відоме місце перебування;

контактні телефони;

особливі прикмети (проведені оперативні втручання, стоматологічне лікування, травми, татуювання тощо).

Щодо спеціального сайту чи порталу, то створено інформаційний портал Національної поліції, куди вноситься максимум відомостей про особу зниклу безвісти. При здійсненні розшуку особи інформація висвітлюється у ЗМІ та мережі Інтернет.

– Чи допомагає поліція Житомирської області у розшуку зниклих військових?

– Так, звичайно, поліція Житомирщини бере безпосередню участь у встановленні місця знаходження військових. Родичі зниклих, які проживають на території області, звертаються до територіальних органів поліції з метою надання допомоги у встановленні місця знаходження зниклих. Під час надходження такої заяви до територіального підрозділу поліції області проводиться її реєстрація у Єдиному обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Надалі проводиться її розгляд, за результатами якого відривається кримінальне провадження та відомості про вчинене кримінальне правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, по вказаному зверненню особа оголошується у державний розшук та відносно неї заводиться розшукова справа «Розшук», в рамках якої й здійснюється її подальший розшук.

Також у рамках розслідування у близьких родичів зниклих осіб відбираються біологічні зразки: вони направляються до підрозділів Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних судово-молекулярних експертиз для виділення ДНК-профілю та поміщення його до спеціальної бази.

Крім того, у разі наявності інформації про те, що особа перебуває у полоні, направляються відповідні відомості до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для проведення подальшого обміну, звільнення з полону та повернення особи додому.

Досить часто зникають діти, скільки таких випадків було на Житомирщині?

– Так, діти зникають, але, на щастя, швидко знаходяться. Впродовж року ми розшукали 488 дітей, 463 з яких у короткий термін – впродовж доби.

І наостанок, куди зникають люди?

– Однозначної відповіді на це немає. На жаль, нині війна губить людей. Якщо говорити про цивільних, то часто люди блукають: хтось пішов у ліс, хтось поїхав у інше місто та не попередив рідних. Діти часто йдуть гуляти й не виходять на зв’язок. Але є й ті, хто пішов з дому і помер у невідомому місці, або ж, на жаль, вчинив самогубство.

Також наостанок хочу звернутися до громадян: у яку б складну ситуацію ви не потрапили, завжди знайдеться з неї вихід. Іноді бувають різні непорозуміння в родині, але є ми, є соціальні служби, які готові вам допомогти. У разі вчинення правопорушення телефонуйте на «102».

Відділ комунікації поліції Житомирської області