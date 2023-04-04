Київщині гойдалка убила 6-річного хлопчика

Трагічна подія сталась у місті Вишневе Київської області. Дитина травмувалась металевою частиною гойдалки. На жаль, лікарі не змогли врятувати хлопчика.

У березні біля одного із майданчиків міста Вишневе 6-річний хлопчик травмувався, підбігши до гойдалки з металевими деталями. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Дитина отримала удар по голові металевою частиною споруди. Мати одразу викликала швидку, хлопчика доставили у реанімацію в місті Києві. Лікарі зробили все можливе для порятунку дитини, втім від отриманих травм хлопчик загинув.

Слідчі Бучанського управління поліції Київщини продовжують проводити досудове розслідування всіх обставин трагедії, допитують свідків подій, тривають експертизи.

Поліція Київщини застерігає батьків бути уважними та навчати дітей правилам безпечних ігор на майданчиках. Під час забав пильнуйте за малолітніми дітьми!