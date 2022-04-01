На Днепропетровщине в столкновении Mazda и Opel погиб мужчина (фото)

В четверг, 31 марта, на дороге между селами Богуслав и Богдановка столкнулись автомобили Opel Astra и Mazda 6. В аварии погиб мужчина.

Спасателям о ДТП сообщили в 11:36.

Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

40-летний водитель Opel от полученных травм погиб на месте, его тело из поврежденного автомобиля вырезали сотрудники ГСЧС. В ДТП также пострадал 59-летний водитель Mazda, скорая доставила его в одну из больниц Павлограда. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.