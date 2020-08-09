Лифт для подачи еды покалечил официантку в московском ресторане

Женщина случайно нажала на кнопку и попала в капкан

Грузовой лифт для еды не оторвал голову официантке бара-ресторана на юго-западе Москвы в ночь на 8 августа. Работница общепита нажала кнопку движения по неосторожности, и в результате была госпитализирована с переломом шеи.

Как стало известно «МК», 34-летняя Мария в то день обслуживала припозднившихся гостей, отдыхавших на втором этаже бара-ресторана «Территория» на Ясногорской улице. Мария стояла возле небольшого грузового лифта и вероятно, наклонилась, чтобы докричаться до поваров на первом этаже и поторопить с подачей первых блюд. Кнопку она нажала по невнимательности. Лифт поехал на первый этаж, постепенно затягивая за собой тело несчастной. Он проехал несколько метров, когда сработала система торможения. В итоге шея несчастной оказалась зажата между двумя частями механизма. Чтобы освободить Марию, сотрудники подняли лифт на второй этаж. Сначала подозревали перелом гортани, но медики 1-й градской больницы поставили диагноз «перелом шейного отдела позвоночника». Мария находится в реанимации.

Со слов товарищей, инцидент произошел из-за усталости официантки. Ранее подобного в заведении не случалось. Мария работает в этом баре-ресторане чуть больше месяца. Родом она из Воронежа, воспитывает ребенка.