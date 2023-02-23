Рада позбавила Лероса права брати участь у засіданнях до кінця війни через образу самого Єрмака

Він образливо висловився у присутності президента України. Образа стосувалася голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Верховна Рада України позбавила виключеного з фракції “Слуга народу” нардепа Гео Лероса права брати участь у роботі парламенту до кінця засідання, тобто – до кінця війни. Таке рішення ухвалили за порушення депутатської етики.

За словами депутата Олексія Гончаренка, “за” голосували представники фракцій і груп СН, колишньої ОПЗЖ, “Довіри”, “За майбутнє” і “Батьківщини”.

Така санкція застосована через образливе висловлювання на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака, що пролунало за присутності президента України Володимира Зеленського. За даними джерел LB.ua серед депутатів, це відбулося 7 лютого.