«Луцкий террорист» Кривош объявил голодовку

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус “Красниловка — Берестечко” посреди Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Об этом пишет ВолиньPost со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского, передает УНН.

По словам адвоката, голодовкой, которую он объявил вчера, 30 июля, заключенный протестует против условий содержания его в СИЗО, которые считает неподобающими.

В частности, Тиможинский добавил, что Кривош решил голодать из-за «нарушение его прав», в частности — из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в СИЗО Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Зато пока нет решения суда, благодаря которому он был бы признан преступником, пишет издание.

Также адвокат сообщил, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош, по словам адвоката, стирает свои вещи в умывальнике.

Издание со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области сообщает, что прокуроры систематически посещают СИЗО — никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.